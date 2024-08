CATANIA – Sembrava un controllo di routine quello effettuato lungo la tangenziale di Catania dalla polizia stradale. Il conducente dell’auto fermata, un 31enne di Militello Val di Catania, ha invece mostrato agli agenti una patente falsa, perfettamente riprodotta. E’ emerso che l’uomo non l’aveva mai conseguita, ma ha detto agli agenti di aver frequentato regolarmente il corso di scuola guida e di aver ricevuto la patente per posta. Il 31enne è stato denunciato per falso materiale e sanzionato per guida senza patente, con relativo fermo amministrativo dell’auto.