ACI CATENA (CATANIA) – I vigili del fuoco di Catania sono intervenuti la notte scorsa per l’incendio di un supermercato in via Chiarenza ad Aci Catena. Sul posto sono state inviate la squadra del distaccamento di Acireale e un’autobotte dalla sede centrale. Non sono state segnalate persone ferite, ustionate o intossicate dal fumo. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dei luoghi si sono concluse dopo qualche ora.