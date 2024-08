Ruba dalle casse del bar 3.700 euro: denunciato

CATANIA – Durante la notte si è introdotto in un bar in piazza Mancini Battaglia rubando il denaro dalle casse. Un pregiudicato di 39 anni è stato scoperto e denunciato, grazie al sistema di videosorveglianza, dagli agenti del commissariato Borgo Ognina di Catania. A far scattare le indagini, la denuncia presentata dai proprietari del bar i quali all’orario di apertura hanno accertato che, nella notte, ignoti dopo aver forzato la porta di ingresso si erano introdotti nel bar rubando 3.700 euro.

Il ladro, intorno alle 4 di notte, arrivato a bordo della sua auto in piazza Mancini Battaglia, dopo aver scavalcato una porta a vetri alta circa 2 metri, si è introdotto nella veranda esterna del bar. Una volta dentro, utilizzando degli attrezzi da scasso, ha forzato la porta di ingresso, è entrato nel bar prelevando dalle casse il denaro. Il 39enne, con precedenti penali per reati contro il patrimonio, è stato inchiodato anche grazie al riconoscimento di alcuni dettagli come le scarpe indossate al momento del furto e all’auto usata.