“Trovata soluzione per i 533 ex Blutec”

“Sarà garantito il futuro di tutti i lavoratori dell’ex Blutec, da oggi per Termini Imerese comincia una nuova era”. Per il governatore siciliano Renato Schifani con l’approvazione in giunta della riprogrammazione del Piano per l’occupabilità in Sicilia “si chiude definitivamente una storia carica di incertezze. Accompagneremo al prepensionamento chi non sarà assunto dal gruppo Pelligra, scongiurando il rischio di un licenziamento collettivo. Nessuno sarà abbandonato a se stesso, come è stato fatto per troppo tempo”.

Il provvedimento della Regione destina 30 milioni di euro del Fondo sociale europeo alla chiusura della vertenza attraverso misure di politica attiva e di accompagnamento all’esodo. La soluzione individuata, e condivisa da tutte le parti coinvolte, prevede il ricorso all’isopensione per i 183 lavoratori che il piano industriale del gruppo Pelligra, aggiudicatario del bando per la riconversione dello stabilimento, considera “in eccedenza”, mentre i restanti 350 saranno assunti con l’impegno della Regione a supportare la loro riqualificazione.