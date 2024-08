Catania, beccati a spingere la moto rubata

CATANIA – La polizia di Catania ha denunciato un 19enne e un 17enne per furto aggravato in concorso. Gli agenti sono intervenuti in seguito alla segnalazione di un giovane che, in piazza Galatea, su una moto stava spingendo un’altra persona a bordo di un altro motorino, in direzione piazza Papa Giovanni XXIII. Le volanti hanno iniziato a seguirli per via Sturzo, via De Nicola e via Marchese di Casalotto, nel tentativo di fermarli. Alla vista della polizia, i due ragazzi hanno prima imboccato via Misterbianco e dopo hanno abbandonato la moto in strada bloccando il passaggio della volante.

I due si sono poi allontanati, a bordo dell’altro mezzo, verso la via Platamone. Le diverse fasi dell’inseguimento sono state comunicate alla centrale operativa che, intuendo il percorso che avrebbero potuto compiere, ha disposto il posizionamento di altre volanti tra via Dusmet e via Porticello. I due sono stati così bloccati in piazza Borsellino. I due, incensurati, hanno confermato di aver commesso il furto della moto, poi abbandonata, nella zona del corso Italia. Il 17enne è stato affidato ai familiari.