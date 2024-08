Catania: prese le ladre che volevano farsi belle

CATANIA – Hanno provato a rubare cosmetici ma sono state scoperte grazie all’antitaccheggio. Protagoniste del furto due pregiudicate romene di 25 e 41 anni che sono state denunciate dalla polizia a Catania. Sono entrate in un negozio di un noto centro commerciale nel quartiere Pigno e nel tentativo impacciato di portare via della merce hanno prima staccato l’antitaccheggio da diversi cosmetici e poi hanno nascosto la refurtiva all’interno di una borsa che portavano a tracolla. Ma l’allarme antitaccheggio è scattato ugualmente e ha consentito al personale di vigilanza di intervenire e fermare le due, che si erano impossessate di prodotti per un valore di circa 140 euro. La merce è stata sequestrata in quanto danneggiata e ritenuta non più idonea alla vendita.