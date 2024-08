Raid punitivo di 3 ragazze dopo le molestie sessuali

RAGUSA – Tre ragazze di 25, 24 e 22 anni sono state denunciate a Ragusa per l’aggressione a un 23enne bengalese. Una vera e propria spedizione punitiva nei confronti dello straniero, durante la quale prima lo hanno picchiato con calci e pugni e poi, dopo averlo bloccato, lo hanno ferito con un fendente al petto causandogli lesioni lievi. Il movente dell’aggressione sarebbe legato alle molestie sessuali che qualche sera prima il 23enne, insieme a un connazionale, avrebbe rivolto alle tre ragazze che avevano denunciato tutto alle forze dell’ordine. Al bengalese, trasportato nell’ospedale Giovanni Paolo II, è stata riscontrata una ferita da taglio al torace giudicata guaribile in 18 giorni. Le tre ragazze sono state denunciate per lesioni aggravate in concorso. LE indagini sono state svolte dai carabinieri.