Catania avanti di rigore

Il Catania batte il Crotone per 7-6 ai rigori e supera il secondo turno della Coppa Italia di Serie C (differita integrale in esclusiva su Telecolor, lunedì alle 20.45). I rossazzurri, detentori del trofeo, affronteranno il Trapani negli ottavi di finale, in programma al Massimino tra il 26 e il 28 novembre.

PREPARTITA E MERCATO – Catania con il 3-4-2-1 e gli uomini contati. Debuttano tutti i nuovi acquisti tranne il convalescente Verna, unico elemento della prima squadra in panchina insieme con Quaini. Il resto dei sostituti è formato da giovanissimi classe 2006 e 2007. In avanti gioca Popovic, il solo attaccante disponibile, con Luperini e Carpani in appoggio. In tribuna due futuri rossazzurri (foto sotto), il cui ingaggio è ormai solo da formalizzare: il trequartista 21enne Kaleb Jimenez, lo scorso anno all’Atalanta U23 ma di proprietà della Salernitana, e il centravanti 36enne Adriano Montalto, proveniente dalla Casertana.

PRIMO TEMPO. Ritmi bassi e poche emozioni davanti a 10.840 spettatori. Meglio il Crotone nel palleggio, Catania che stenta a salire (Popovic è facile preda della difesa ospite) e concede maggiore possesso palla agli avversari. Una conclusione fuori di Cargnelutti in avvio, un colpo di testa centrale di Luperini e un tiro centrale di Gomez dopo un buono spunto di Oviszach le uniche azioni degne di nota.

SECONDO TEMPO. Crotone subito in vantaggio con Gomez, che sfrutta un errore di Sturaro, entra in area da sinistra e sorprende Bethers con un tiro non irresistibile. Il Catania prova a replicare con un’iniziativa di Castellini sulla quale Popovic non riesce a tirare, sugli sviluppi è Sturaro a provarci da posizione decentrata senza inquadrare la porta. Toscano fa debuttare anche Verna, in campo al posto di Sturaro e subito capace di farsi apprezzare per il contributo alla manovra.

Gli etnei, cresciuti dopo lo svantaggio, ci provano con Luperini, che aggancia bene in area su cross di Bouah ma gira centralmente verso la porta di Sala. E’ proprio Luperini a pareggiare al 68′: cross di Bouah, colpo di testa di Carpani, Sala ci arriva ma sulla respinta irrompe il centrocampista e fa 1-1. Entra pure Quaini per Anastasio: Castellini si allarga a sinistra e il nuovo entrato va a sistemarsi nel terzetto difensivo. Complice un po’ di stanchezza, il ritmo si abbassa. Non succede più nulla, si va ai supplementari.

TEMPI SUPPLEMENTARI. Il Catania si affaccia in avanti dopo 3′ con un traversone di Verna per Di Tacchio, che prova una bella conclusione al volo di sinistro con palla che si perde sul fondo. La replica del Crotone arriva con un tiro di Vitale da vertice dell’area: Bethers blocca. Toscano inserisce anche il giovane Forti, classe 2006, per Carpani. Il secondo tempo si apre col brivido per gli etnei che vedono Rojas colpire in pieno il palo con una botta al volo su cross di Giron. Un minuto e tocca ai rossazzurri rendersi pericolosi con un destro di Quaini che si perde fuori di poco.

Il Crotone chiude in crescendo, complice il calo fisico dei padroni di casa. Gli ospiti ci riprovano con un tentativo dal limite di Gallo, contenuto in due tempi da Bethers, e poco dopo colpiscono il secondo legno, stavolta con Kolaj, bravo ad accentrarsi e a scagliare un destro a giro che s’infrange sulla traversa. Nelle battute finali c’è spazio pure Federico D’Emilio, in campo al posto di Popovic. L’ultimo tentativo è di Forti, il cui tiro, dopo una deviazione, viene respinto da Sala senza che D’Emilio riesca ad avventarsi sulla ribattuta. Si va ai rigori.

RIGORI. Cargnelutti gol. Castellini gol. Vinicius gol. Luperini gol. Rojas gol. Verna gol. Gomez gol. Di Tacchio gol. Kolaj gol. Quaini gol. Spina parato. Di Gennaro gol (foto Catania Fc Facebook).

CATANIA-CROTONE 7-6 d.r.

CATANIA (3-4-2-1): Bethers; Ierardi, Di Gennaro, Castellini; Bouah, Sturaro (16’ st Verna), Di Tacchio, Anastasio (31’ st Quaini); Luperini, Carpani (12’ pts Forti); Popovic (12’ sts D’Emilio). A disp. D’Agata, Ciniero, Allegra. All. Toscano

CROTONE (4-2-3-1): Sala; Rispoli, Cargnelutti, Di Pasquale (1’ st D’Aprile), Giron; Vinicius, Schirò (16’ st Gallo); Oviszach (12’ pts Spina), Tumminello (31’ st Rojas), Vitale (12’ pts Kolaj); Gomez. A disp. D’Alterio, Martino, Guerini, Stronati, Groppelli, Cantisani, Aprea, Kostadinov, Chiarella. All. Longo

ARBITRO: Iannello di Messina

RETI: 2’ st Gomez, 23’ st Luperini.

NOTE: spettatori 10.840. Ammoniti Di Gennaro, Anastasio, Ierardi, Rispoli, Gallo. Angoli 1-5. Recupero 1′, 3′; 1′, 2′.