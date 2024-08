Piove: tripudio sui social

In Sicilia piove e i social si scatenano. Dopo mesi di siccità e alte temperature, che rimangono sopra i 30 gradi, la pioggia sta concedendo un po’ di tregua a Palermo, ma anche sul versante orientale dell’Isola, in particolare nel Messinese. Addirittura un violento temporale si è abbattuto tra Fiumefreddo e Giarre, provocando allagamenti. Sul web si moltiplicano i commenti per un fenomeno considerato eccezionale dopo un lungo periodo contrassegnato da un clima quasi tropicale: “Miracolo!”, “Stupore infantile”, “Finalmente!”. Pioggia anche nelle isole minori.