A Catania l’inseguimento notturno: si schiantano tutti

CATANIA – Perlustrando di notte via Armando Diaz l’equipaggio di una volante catanese ha individuato due moto all’interno dei garage di un caseggiato, entrambi con le targhe coperte: a bordo di uno dei due veicoli un individuo con il volto coperto da uno scaldacollo alto, sull’altro due uomini che indossavano un passamontagna. Alla vista degli agenti i conducenti si sono dati alla fuga: è cominciato così un inseguimento e le due moto si sono separate. La macchina della polizia ha seguito la coppia, mentre l’altro motociclista è riuscito a far perdere le proprie tracce.

In via Antonio Locatelli il conducente ha perso il controllo e il mezzo è caduto. Ma anche la volante ha perso aderenza e si è schiantata contro un cassone scarrabile. Il passeggero della moto è scappato a piedi e si è dileguato, lasciando il compare nelle mani dei poliziotti, che lo hanno bloccato e identificato come un 23enne pluripregiudicato catanese. Aveva con sé chiavi alterate e grimaldelli. Gli agenti sono stati poi costretti a ricorrere alle cure dei medici in ospedale.