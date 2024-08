CATANIA – Sono stati 133 i verbali comminati a luglio dal reparto Ambientale della polizia locale di Catania per abbandono incontrollato di rifiuti. Redatte anche quattro notizie di reato alla Procura e sequestrato un terreno privato adibito a discarica abusiva e diversi mezzi. I verbali emessi con l’uso dei filmati delle telecamere della videosorveglianza sono stati 68, mentre 65 invece sono stati contestati nell’immediatezza della violazione, soprattutto per deposito di rifiuto non conforme, con sanzioni di 333 euro per ciascuna contravvenzione, per un totale di 44.289 euro. Decine di contravvenzioni sono state comminate a operatori commerciali, ai quali sono stati anche notificati provvedimenti di possibile interdizione dell’attività per 5 giorni, se recidivi.