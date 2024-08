Tombini e ruote di scorta: droga nascosta ovunque

CATANIA – Millecinquecento dosi di sostanze stupefacenti, per un peso complessivo di circa 4 chili, sono state sequestrate dalla polizia a Catania durante controlli antidroga della squadra Volanti e dell’unità Cinofile dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura nei rioni Zia Lisa, Librino, San Giovanni Galermo e nella zona di via Acquicella Porto. Nell’operazione, eseguita nel fine settimana, determinante è stato il supporto dei cani poliziotti Maui e Ares per individuare i nascondigli: vani ascensore, tombini, pozzetti della luce, quadri elettrici, auto abbandonate, lavandini e ruote di scorta. Sono state rinvenute e sequestrate quasi tutte le tipologie di sostanze stupefacenti: crack, cocaina, marijuana e hashish.