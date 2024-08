SIRACUSA – I carabinieri di Siracusa hanno arrestato un 35enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, già agli arresti domiciliari per violazione della normativa sugli stupefacenti, è stato sottoposto a perquisizione domiciliare a seguito della quale i militari hanno trovato circa 50 grammi tra cocaina, crack e hashish suddivisa in dosi e nascosta all’interno di una statua in gesso posta all’ingresso dell’abitazione. La droga è stata sequestrata per gli esami di laboratorio e per il 35enne è stata applicato la misura cautelare della custodia in carcere.