CATANIA – Ancora un furto d’auto sventato dalla polizia. Gli agenti hanno denunciato un 27enne catanese per ricettazione. Durante uno dei servizi pomeridiani i poliziotti hanno notato un uomo sospetto alla guida di una Fiat Panda, in via Plebiscito. Alla vista degli agenti, il giovane catanese ha effettuato brusche manovre per provare a darsi alla fuga, ma, dopo un breve inseguimento, è stato costretto a fermarsi.

L’uomo ha poi provato a fuggire a piedi, tra le vie della zona. Anche in questo caso, dopo essere stato rincorso da uno dei poliziotti, è stato definitivamente bloccato e sottoposto a controllo. Dagli accertamenti effettuati è emerso che l’auto con la quale viaggiava era stata rubata poco prima. I poliziotti hanno immediatamente rintracciato il proprietario per restituire l’auto, mentre il giovane è stato denunciato.