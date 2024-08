Giornata di incendi in Sicilia, 5 nel Catanese

PALERMO – Sono sedici gli incendi divampati oggi in Sicilia. Cinque roghi a Catania, uno ad Agrigento, due a Caltanissetta, 3 a Enna, 3 a Messina 2 a Siracusa. Nel Catanese, a Piedimonte Etneo in contrada Presa, a Regalna, a Santa Maria di Licodia, a Caltagirone in contrada Regalsemi, Licodia Eubea in contrada Donna Puma. Nel Messinese le fiamme hanno impegnato le squadre antincendio a Floresta, a Motta D’Affermo in contrada Piramide, a Savoca in contrada Fautarì, nell’Ennese a Piazza Armerina in contrada Cimitero Vecchio e contrada Dell’Elsa, a Nicosia in via Sant’Elena. Nel Siracusano a Francofonte in contrada Bosco Ragameli e nel capoluogo in contrada Capocorso. Nel Nisseno nel capoluogo in contrada Mole di Draffu e a San Cataldo in Valle di Pini. Infine nell’Agrigentino a Montallegro, in contrada Caltagirone.