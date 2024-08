REGGIO CALABRIA – Un operaio di 55 anni che lavora per una ditta di Messina è rimasto gravemente ferito nel ribaltamento del bobcat sul quale si trovava nel cantiere del lido comunale di Reggio Calabria, dove è in corso una ristrutturazione. E’ ricoverato in prognosi riservata. Aperta un’inchiesta, il bobcat e altri dispositivi di sicurezza presenti nel cantiere sono stati sequestrati. I lavori erano per conto del Comune di Reggio Calabria.