Beccato pusher mentre era a caccia di giovani clienti

ACIREALE (CATANIA) – Un giovane incensurato di 29 anni di Acireale è stato arrestato in flagranza dalla polizia per detenzione e spaccio di cocaina e crack. L’uomo, a bordo di un’autovettura Alfa Romeo 156, era solito sostare in diverse località della zona acese particolarmente frequentate da giovani. Durante un’attività di pattugliamento, i poliziotti hanno notato l’auto ferma lungo la Strada Statale 114, al semaforo installato all’incrocio con viale Regina Margherita. Gli agenti, a questo punto, hanno affiancato il mezzo con a bordo il giovane lato guida, bloccando ogni via di fuga.

Condotto in commissariato è stato perquisito, così come la sua auto. All’interno della portiera anteriore sinistra del mezzo, dopo avere appositamente smontato le parti in plastica, fra il pannello e la carrozzeria, è stato trovato un involucro con 57 piccole confezioni termosaldate contenenti sostanza stupefacente. Di questi, 40 involucri di plastica rosa contenenti crack, per un peso di circa 11,5 grammi e 18 involucri di plastica bianca contenenti cocaina per un peso di circa 5,5 grammi, mentre un 58esimo “pippotto” è stato rinvenuto all’interno di uno zaino. Il giovane è stato arrestato e posto ai domiciliari in casa della madre e la droga è stata sequestrata.