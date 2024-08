Folle sfida tra auto nel porto di Riposto

RIPOSTO (CATANIA) – Un 23enne e un 19enne sono stati denunciati da carabinieri e guardia costiera per una gara clandestina d’auto che si è svolta dopo la mezzanotte del 14 agosto scorso sulle banchine nel porto di Riposto. Le indagini erano state avviate dopo la segnalazione di un grave incidente stradale all’interno dell’infrastruttura. Dalla visione delle immagini di telecamere di sicurezza presenti gli investigatori hanno ricostruito la dinamica dell’accaduto: durante una corsa clandestina tra due auto, una delle vetture è andata sbattere violentemente contro un’auto in sosta, al cui interno c’era anche un bambino di 8 anni che per fortuna non ha riportato ferite. Il ‘pilota’ dopo una serie di carambole ha ripreso il controllo dell’auto ed è fuggito senza prestare soccorso. I due protagonisti sono stati denunciati. Nei loro confronti sono state emesse sanzioni amministrative. In particolare al conducente dell’auto che si è allontanata dal luogo dell’incidente è stata sequestrata l’auto perché priva della copertura assicurativa.