Le ruba il portafoglio mentre pranza al fast food

CATANIA – Si aggirava tra i tavoli di un fast food cercando un momento di distrazione dei clienti per sottrarre loro il portafoglio o altri oggetti di valore. È quanto hanno appreso gli agenti del commissariato di Nesima che hanno ricevuto la denuncia di una donna, vittima del furto del portafoglio, contenente soldi e documenti mentre era momentaneamente poggiato sulla sedia, accanto alla sua, nel momento in cui consumava un pasto veloce all’interno di un fast food di piazza Santa Maria di Gesù. Ricevuta la denuncia è scattata immediatamente l’attività di indagine dei poliziotti che, attraverso la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza all’interno del locale, sono riusciti ad individuare l’autore del furto. Il ladro, approfittando di un momento di distrazione della vittima, con destrezza si era avvicinato al tavolo, impossessandosi del portafoglio, per poi allontanarsi rapidamente dal locale. L’uomo, un settantenne con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato denunciato per furto aggravato.