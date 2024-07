Uccide fratello e lancia la testa dal balcone

Un uomo di 59 anni è stato sgozzato e decapitato dal fratello la cui testa è stata getta dal balcone. Il terribile omicidio è avvenuto nella tarda serata di ieri a Pannarano, in provincia di Benevento. Ad allertare i carabinieri è stato l'assassino. Al momento non si conoscono i motivi del gesto, ma l'assassino, Benito di 57 anni, ha ucciso il fratello Annibale, 70 anni, nella sua camera da letto, 4 luglio 2024 ANSA/ Mimmo Ragozzino

BENEVENTO – Un uomo di 70 anni, Annibale Miarelli, ex operaio, è stato sgozzato e decapitato dal fratello la cui testa è stata getta dal balcone. Il terribile omicidio è avvenuto ieri sera in un’abitazione di Pannarano, in provincia di Benevento. Ad allertare i carabinieri è stato l’assassino. Al momento non si conoscono i motivi del folle gesto. “Non ci sono parole per quanto accaduto – ha affermato il sindaco di Pannarano, Antonio Iannaccone. Siamo vicini ai familiari colpiti da questa tragedia. L’intera comunità è sgomenta e incredula di fronte al dramma che ha colpito una famiglia di brave persone”.