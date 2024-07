Coppa Italia Serie C, ecco il tabellone

Catania in casa contro la vincente di Crotone-Messina. Comincerà così, il 18 agosto alle 21 al Massimino, il cammino dei rossazzurri nella Coppa Italia di Serie C, trofeo detenuto proprio dal club etneo.

I campioni in carica entreranno in scena nel secondo turno e in caso di successo sfideranno in casa negli ottavi di finale, tra il 26 e il 28 novembre, la promossa dall’incrocio tra la vincente di Cavese-Trapani e la vincente di Foggia-Monopoli.

La prima eventuale trasferta arriverà nei quarti di finale (17-19 dicembre) contro la formazione che uscirà dalla parte di tabellone che nel primo turno prevede Latina-Perugia, Pineto-Pescara, Vis Pesaro-Arezzo e Ascoli-Gubbio.

Tutte le gare si disputeranno in gara secca a eliminazione diretta con eventuali supplementari e rigori. Semifinali e finali, invece, si svolgeranno con gare di andata e ritorno. Nel dettaglio: 22 gennaio e 12 febbraio le semifinali, 26 marzo e 9 aprile le finali.

PROGRAMMA PRIMO TURNO

SABATO 10 AGOSTO: ALBINOLEFFE-SESTRI LEVANTE, LECCO-MILAN FUTURO, RENATE-NOVARA, TRIESTINA-TRENTO, ATALANTA U23-SPAL, VIRTUS VERONA-CALDIERO TERME, RIMINI-ARZIGNANO VALCHIAMPO, PONTEDERA-PIANESE, GIUGLIANO-CAMPOBASSO, TERNANA-CASERTANA, FOGGIA-MONOPOLI, CAVESE-TRAPANI, CROTONE-ACR MESSINA, POTENZA-AUDACE CERIGNOLA.

DOMENICA 11 AGOSTO: GIANA ERMINIO-JUVENTUS NEXT GEN, PRO PATRIA-PERGOLETTESE, PRO VERCELLI-LUCCHESE, VIRTUS ENTELLA-ALCIONE MILANO, LUMEZZANE-UNION CLODIENSE, LEGNAGO SALUS-L.R. VICENZA, FERALPISALÒ-CARPI, ASCOLI-GUBBIO, LATINA-PERUGIA, PINETO-PESCARA, VIS PESARO-AREZZO, PICERNO-SORRENTO, TURRIS-TEAM ALTAMURA, BENEVENTO-TARANTO.