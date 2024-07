I carabinieri di Gravina di Catania e di Camporotondo hanno denunciato due persone, di 51 e 30 anni, che in un terreno agricolo avevano costruito, senza alcuna concessione, dei rifugi per animali, peraltro abbandonati in pessime condizioni igienico-sanitarie. In un’area di circa centomila metri quadrati, sottoposta a vincolo ambientale, 411 mq erano occupati da due strutture in cemento con ringhiere in ferro. I militari hanno accertato che i fabbricati servivano per allevare cuccioli di cane e conigli. Tutti gli animali erano senz’acqua e ristretti in gabbie piccole e maleodoranti.