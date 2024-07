PALERMO – Un nuovo incendio è divampato nell’ecomostro in via Tiro a Segno. Sono stati dati alle fiamme diversi frigoriferi per poter recuperare i pezzi di rame da rivendere. Sono intervenuti le squadre dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Si è alzata una nube di fumo nero. Disagi anche per i lavoratori del cantiere municipale che si trova a pochi passi. E’ la seconda volta che accade in pochi giorni: esattamente una settimana fa erano stati dati alle fiamme cumuli di spazzatura. L’immobile era stato ripulito per essere abbattuto ma negli ultimi giorni era stato utilizzato ancora una volta come discarica.