Tentano il furto con spaccata ma la ruspa si inceppa

LENTINI (SIRACUSA) – I carabinieri di Lentini stanno visionando le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per ricostruire il tentato furto con spaccata di questa notte in pieno centro, ai danni di una gioielleria di piazza Beneventano. I ladri, a quanto pare, non sarebbero riusciti a prelevare alcun oggetto prezioso dall’attività commerciale perché sembra, dalle prime ricostruzioni effettuate sul posto, che la ruspa utilizzata per spaccare la vetrata, nell’urto, si sia inceppata e guastata. A questo punto i malviventi, che certamente avevano provocato un evidente frastuono, sono fuggiti.