MARINA DI RAGUSA – Due tunisini, di 21 e 19 anni, sono stati arrestati e posti ai domiciliari per furto aggravato, ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito dai carabinieri di Marina di Ragusa in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare. Secondo l’accusa, sarebbero i presunti autori di numerosi furti verificatisi nella frazione marinara di Ragusa di biciclette e monopattini elettrici e di carte di credito utilizzate indebitamente per prelevare contanti ed effettuare acquisti.