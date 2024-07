Pugni sulla pancia della compagna in gravidanza

MARSALA (TRAPANI) – La polizia di Marsala ha eseguito un’ordinanza di misura cautelare personale a carico di un uomo consistente nel divieto di avvicinamento alla persona offesa, a tutti i luoghi da lei abitualmente frequentati, con la prescrizione di mantenere dalla donna una distanza comunque non inferiore a 300 metri ed applicazione del braccialetto elettronico. A chiedere aiuto ai poliziotti la stessa donna, dopo che l’uomo, incurante del suo stato gravidanza, al rifiuto di perdonarlo per ragioni legate alla loro relazione sentimentale, l’ha colpita con pugni, schiaffi, fino a spingerle brutalmente i gomiti sulla pancia, nonostante lei lo avesse in precedenza denunciato per fatti analoghi.