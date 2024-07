CATANIA – I carabinieri di Catania durante un controllo in via Capo Passero hanno arrestato un 34enne, il quale, munito dell’immancabile kit dello spacciatore in un borsello a tracolla, stazionava a ridosso di uno dei portici delle palazzine, avvicinandosi di volta in volta agli autoveicoli in transito. L’uomo è stato così visto dai carabinieri effettuare un rapido scambio droga-denaro con gli occupanti di un veicolo, preoccupandosi poi di fare altrettanto con i clienti successivi, accodati in una paziente coda. A questo punto un carabiniere si è avvicinato al 34enne che, per tutta risposta, ha ingaggiato una resistenza a causa della quale entrambi sono caduti a terra, salvo poi l’immediato intervento degli altri militari che hanno bloccato e perquisito l’uomo. Da quel borsello che portava con sé, sono sbucate 8 dosi di cocaina di varia grammatura, 9 dosi di marijuana, 300 euro, provento dell’attività di spaccio, nonché un foglio con l’annotazione degli incassi della vendita della droga.