Stupro all’Addaura: denunciato 19enne

PALERMO – E’ stato denunciato per violenza sessuale il 19enne che avrebbe abusato di una ragazza di 15 anni negli scogli dell’Addaura a Palermo. Dopo una lunga giornata di indagini e di interrogatori il presunto violentatore è indagato a piede libero. I carabinieri stanno indagando per cercare di ricostruire quanto successo. La vicenda è iniziata con una rissa nel Mc Donald in via Rosario Nicoletti. Si sono affrontati due gruppi di giovani. Ma quando sono arrivati i militari lo scontro era terminato.

A poco a poco è emerso che quelle presenti al fast food erano due fazioni: da una parte gli amici della vittima, dall’altra quelli del presunto aggressore. Nel frattempo la giovane di 15 anni accompagnata a casa dal locale sul lungomare Cristoforo Colombo da un vigilante, era stata portata dai genitori all’ospedale Policlinico dove si trova il reparto che gestisce i casi i violenza sessuale. I medici hanno avvertito i carabinieri che hanno iniziato le indagini e sono risaliti al giovane che era stato incontrato quella sera nel locale e con il quale la vittima si sarebbe appartata.