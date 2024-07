San Berillo: droga tra i muri di vecchie case

CATANIA – Nuovi controlli della polizia di Catania nel quartiere San Berillo. Il pattugliamento ha interessato diverse aree tra piazza Stesicoro, via VI Aprile, via Buda, via Maddem, via Tezzano, piazza della Borsa e via Archimede. A San Berillo, prima di eseguire il blitz antidroga, i poliziotti hanno chiuso tutte le eventuali vie di fuga a possibili spacciatori. Gli agenti, anche grazie al fiuto del cane antidroga Maui, hanno beccato un 29enne con 22 dosi di marijuana nascosti nel sottosella del suo scooter, risultato privo di copertura assicurativa e dunque sequestrato. Il giovane è stato arrestato e posto ai domiciliari.



Sempre grazie all’unità cinofila, sono state effettuate ispezioni nelle viuzze del quartiere dove tra gli anfratti murari di vecchie case sono stati trovati due dosi di hashish, mentre una dose di marijuana era sotto una porta saldata di un edificio abbandonato in via Buda. L’attività delle unità cinofile si è concentrata anche in zona stazione/terminal bus di via Archimede con controlli ai bagagli in stiva e all’interno dei bus in arrivo a Catania da ogni parte della Sicilia, come pure per prevenire eventuali borseggiatori, a tutela della sicurezza dei tanti turisti che, in questo periodo, affollano la città.