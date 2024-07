VIAGRANDE (CATANIA) – A Viagrande i carabinieri hanno arrestato un 44enne che aveva minacciato di morte l’anziano padre perché non gli aveva voluto dare del denaro. Il genitore ha chiamato i carabinieri perché esasperato insieme con la moglie per le continue richieste di denaro da parte del figlio, il quale sperperava tutto per l’acquisto di droghe. Padre e madre confortati dai carabinieri hanno poi trovato il coraggio di denunciare il figlio, che ora deve rispondere di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Il 44enne è stato bloccato mentre tentava di fuggire dopo aver visto arrivare i militari nel cortile del condominio ed è in carcere.