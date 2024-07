Soccorsa 17enne precipitata col parapendio

CEFALU’ (PALERMO) – Una turista di 17 anni di Velletri, paese dei Castelli romani, è precipitata con il parapendio in contrada Monte a Cefalù. Il personale dell’ambulanza del 118 di Cefalù guidati dal rianimatore Francesco Buonasorte è sceso in un dirupo di circa 600 metri per raggiungerla il prima possibile per garantirle l’assistenza sanitaria adeguata in attesa dell’arrivo dell’elicottero della polizia con a bordo i tecnici del soccorso alpino che l’hanno recuperata con l’utilizzo del verricello e trasportata all’elisuperfice di Boccadifalco dove è stata presa in consegna da un altro mezzo medicalizzato del 118 e trasferita a Villa Sofia per gli accertamenti. L’intervento è stato coordinato dalla centrale operativa 118 diretta dal dottore Fabio Genco.