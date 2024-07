Catania, in 30 ad Assisi

Sono ben 30 i convocati in casa Catania per il ritiro estivo, in programma da lunedì ad Assisi. Completate le visite mediche ed effettuati i test atletici (foto Catania Fc Facebook), il gruppo rossazzurro è partito nel pomeriggio per l’Umbria.

Fanno parte della comitiva sia alcuni probabili partenti sia giocatori il cui tesseramento è da perfezionare (l’attaccante Filippo D’Andrea, lo scorso anno al Cerignola). Presenti i 7 nuovi acquisti, assenti invece altri 5 elementi sotto contratto e in uscita (Bocic, Ladinetti, Costantino, Di Carmine, Marsura).

Ecco i giocatori a disposizione dell’allenatore Domenico Toscano.

Portieri (5): Adamonis, Bethers, Furlan, Laukzemis (portiere classe 2005, in prova), Tirelli.

Difensori (10): Anastasio, Bouah, Castellini, Celli, Curado, Di Gennaro, Monaco, Quaini, Rapisarda, Silvestri.

Centrocampisti (10): Carpani, Cicerelli, Di Tacchio, Peralta, Sturaro, Tello, Verna, Welbeck, Zammarini, Zanellato.

Attaccanti (5): Chiricó, Cianci, D’Andrea (aggregato), De Luca, Popovic.