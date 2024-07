“Sono stata violentata”: il racconto disperato di una 16enne

PALERMO – Una ragazza di sedici anni ha raccontato ai medici del Policlinico di Palermo specializzati in reati sessuali di essere stata violentata all’Addaura, sul lungomare palermitano. I medici hanno subito contattato i carabinieri per verificare il racconto dalla vittima. Sono stati i militari della compagnia di San Lorenzo a rintracciare il presunto violentatore. Era stata la stessa ragazza a raccontare di avere conosciuto il giovane poco più che maggiorenne nel locale South sul lungomare Cristoforo Colombo.

I due sarebbero usciti nella zona della scogliera e qui si sarebbe consumata la violenza. I militari hanno anche accertato che legata a questa vicenda ci sarebbe anche una rissa avvenuta al McDonald’s di via Rosario Nicoletti fra 20 giovani. Dai racconti di quanti hanno partecipato alla lite è emerso che i due fatti sarebbero correlati. Si sarebbero affrontati gli amici della ragazza e quelli del presunto violentatore. I militari per tutta la notte hanno interrogato i possibili testimoni per cercare di ricostruire quanto avvenuto.