San Cristoforo e Picanello, via al rilancio dei mercati

CATANIA – Dare nuova vita e valorizzare i due ex mercati rionali al coperto di San Cristoforo e Picanello, affidando in regime di locazione le relative strutture a società o associazioni per l’organizzazione di attività commerciali. E’ questo l’obiettivo di due provvedimenti disposti dalla direzione Attività produttive del Comune di Catania su input dell’assessore Giuseppe Gelsomino.

“Abbiamo pensato – ha detto l’assessore – a due avvisi per manifestazioni di interesse finalizzati a individuare attraverso una ricerca di mercato due soggetti o raggruppamenti di società o associazioni a cui affidare le strutture di via Belfiore e via Zuccarelli da un lato, e di via Duca degli Abruzzi dall’altro, siti che in questo modo riacquisteranno decoro e funzionalità. L’idea dell’Amministrazione è quella di trovare un unico interlocutore per migliorare la gestione delle attività commerciali e offrire ai nostri concittadini e ai tanti turisti appassionati di mercatini aree rivitalizzate e caratterizzate da elevati standard di qualità”.

Le richieste di partecipazione vanno inviate tramite Pec all’indirizzo [email protected] entro il 28 agosto 2024. Avvisi e informazioni sono disponibili online nella sezione ‘Sviluppo Attività produttive’ del sito del Comune di Catania, al link https://www.comune.catania.it/il-comune/uffici/attivita-produttive/. L’iniziativa rientra nel piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l’anno 2025 e il triennio 2025-2027 adottato dalla giunta Trantino nel maggio scorso. L’iter attivato – secondo i principi di non discriminazione, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e trasparenza – prevede una prima fase di carattere esclusivamente esplorativo riguardo a eventuali soggetti interessati che potrà concretizzarsi con l’avvio da parte dell’Amministrazione senza alcun vincolo di obbligatorietà di una successiva procedura negoziata senza bando sulla base del decreto legislativo 36 del 2023.