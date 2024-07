CATANIA – Alta l’attenzione della polizia di frontiera nell’aeroporto di Catania, gli agenti durante i controlli hanno trovato nel bagaglio di un passeggero svedese di 45 anni un caricatore per pistola, corredato da 10 cartucce inesplose calibro 9. Il 45enne stava per imbarcarsi sul volo diretto a Copenaghen. E’ stato denunciato per detenzione abusiva di armi o munizioni, mentre il caricatore e le cartucce sono state poste sequestrate.