Disturbato dai carabinieri mentre ruba la Panda

CALATABIANO (CATANIA) – Non ha fatto in tempo a finire il lavoro il 18enne, residente a Piedimonte Etneo ma in trasferta a Calatabiano, che nel primo pomeriggio di ieri, mentre stava rubando una Fiat Panda, è stato sorpreso dai carabinieri. L’attenzione dei militari è stata attirata in via San Marco dal ragazzo seduto nella Fiat Panda, il quale, alla vista della pattuglia ha cercato di nascondersi sprofondando sul sedile. Il giovane, vistosi accerchiato dai carabinieri, ha tentato di scendere dal mezzo, ma è stato subito bloccato. I militari hanno accertato che lo sportello sinistro era stato forzato e che nel nottolino di accensione c’era ancora il grimaldello usato al posto della chiave. Inoltre, nella centralina era stato inserito un adattatore che permette di bypassarla e, così, mettere in moto l’auto, rubata da poco a una signora. Il 18 enne è stato denunciato per tentato furto aggravato.