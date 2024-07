La fuga geniale (e inutile) del ladro catanese in ciabatte

ACI CASTELLO (CATANIA) – Aci Castello i carabinieri sono intervenuti in via Livorno per la chiamata di una donna che aveva sentito suonare l’allarme del suo garage. Affacciandosi al balcone aveva visto un uomo che le stava rubando la bicicletta. Vistosi scoperto, però, il ladro aveva lasciato la bici e si era dato alla fuga a piedi. I militari si sono messi subito sulle sue tracce e così, dopo aver battuto palmo a palmo il centro del paese, proprio in piazza delle Scuole hanno scorto un uomo dalla fisionomia compatibile con la descrizione che con nonchalance fingeva di attendere l’arrivo dell’autobus.

Quando i carabinieri gli si sono avvicinati è scappato, lasciando per terra un sacchetto pieno di gioielli e telefoni cellulari che aveva rubato in altre case. Durante l’inseguimento il ladro ha tentato di rifugiarsi in un edificio abbandonato, dove però è stato scoperto, e poi è addirittura scappato lungo la spiaggia affollata, spogliandosi anche dei vestiti per cercare di nascondersi tra i bagnanti e, infine, gettandosi in mare. La rocambolesca fuga non gli è tuttavia servita a nulla perché i carabinieri, grazie anche alla collaborazione di alcuni cittadini che hanno segnalato i tentativi dell’uomo di mimetizzarsi tra loro all’uscita dall’acqua, sono riusciti a bloccarlo. In caserma è stato identificato come un 52enne catanese pregiudicato, recentemente responsabile di 3 furti e resistenza a pubblico ufficiale. I carabinieri ora dovranno risalire ai proprietari dei gioielli.