CATANIA – Due catanesi sono stati sorpresi a rubare materiale ferroso nell’ex ospedale Vittorio Emanuele. Una chiamata al 112 da parte di un cittadino è stata provvidenziale per l’intervento dei carabinieri. In via Osservatorio le pattuglie hanno beccato un 42enne e un 41enne che – con non poca fatica – stavano trasportando la refurtiva proveniente dal vecchio padiglione dell’ex reparto di anestesia e rianimazione. I due sono stati denunciati.