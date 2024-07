“Mi mostri i gioielli”: e tira fuori la pistola

CATANIA – Il 32enne Mirko Natale Fusto è stato arrestato per due rapine compiute a Catania tra aprile e maggio di quest’anno in due gioiellerie del centro storico. Il 16 aprile un uomo armato di pistola era riuscito a impossessarsi di oggetti in oro per un valore complessivo di 220.000 euro; il 10 maggio, con modalità del tutto analoghe, il colpo era stato di 60.000 euro. In entrambi i casi il rapinatore era a volto scoperto e si vedevano chiaramente dei tatuaggi vistosi, che hanno facilitato l’identificazione. L’uomo è stato intercettato e riconosciuto, nel pomeriggio del 13 luglio, dal personale della polizia scientifica che ha allertato la sala operativa permettendo alle volanti di convergere sul posto e procedere all’arrresto.