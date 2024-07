Etna, risveglio coi botti

Nuova poderosa eruzione dell’Etna. I paesi catanesi stamattina sono stati svegliati dai boati del vulcano e da una pioggia di cenere (GUARDA LE FOTO), che stavolta ha risparmiato il capoluogo. L’Ingv comunica che l’attività stromboliana al Cratere Voragine si è ulteriormente intensificata, con esplosioni e spettacolari fontane di lava. La nube nera era alta 5 chilometri. “L’attività produce emissioni di cenere che si disperdono in direzione est-sud-est. L’ampiezza media del tremore vulcanico continua a presentare un incremento dei valori e attualmente ha raggiunto un livello molto alto“.

Al momento nessuna conseguenza sull’aeroporto di Catania, ma tra le ripercussioni c’è stato il rinvio della Cronoscalata Giarre-Montesalice Milo. La partenza delle auto era prevista questa mattina alle 9 ed è stata posticipata in attesa di capire quali saranno le evoluzioni dell’attività vulcanica. Se l’emissione di sabbia dovesse concludersi inizieranno le operazioni di pulizia e messa in sicurezza del percorso e la gara potrebbe prendere il via.