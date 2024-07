Turista cade a Cavagrande: arrivano i soccorsi

I militari del Soccorso alpino della guardia di finanza di Nicolosi hanno eseguito un intervento di soccorso a una turista in difficoltà durante un’escursione di gruppo nella riserva naturale orientata Cavagrande del Cassibile, la cui area si estende per 2.700 ettari tra Avola, Siracusa e Noto. La turista, mentre percorreva il sentiero di base, ha perso l’equilibrio, è caduta a terra e non è riuscita più a proseguire a causa di una distorsione della caviglia.

I soccorritori, dopo avere immobilizzato l’arto, insieme ai volontari del Cnsass, hanno trasportato la donna fino al cancello di uscita della riserva, a circa 30 minuti di cammino dal luogo dell’incidente. Sul posto era già in attesa il personale sanitario con un’autoambulanza del 118 che l’ha trasportata nell’ospedale Umberto I di Siracusa.