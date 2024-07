Cade con la moto, il padre lo travolge e lo uccide

È morto in motocicletta investito da suo padre lungo una strada austriaca. La tragedia ha toccato la famiglia Gottardi di Grumello del Monte (Bergamo): Gabriele, 34 anni, è morto travolto dalla motocicletta condotta dal padre Luciano, di 68. Venerdì Gabriele, Luciano e i loro amici erano diretti a Garmisch, in Germania dove in questi giorni si svolge il raduno europeo delle Bmw. Il gruppo ha raggiunto la Val Passiria, in Alto Adige, e da lì è entrato in Austria imboccando la Ötztaler Bundesstrasse, la strada federale per la Germania.

L’incidente si è verificato all’uscita del paesino di Längenfeld. Secondo la ricostruzione della polizia tirolese, uno dei motociclisti ha improvvisamente frenato per entrare in una stazione di servizio. Gabriele Gottardi, che lo seguiva è caduto. Il motociclista che lo seguiva è riuscito a scansarsi in tempo ma Luciano, che aveva la visuale coperta, si è trovato solo all’ultimo momento il giovane a terra e non ha potuto fare altro che investirlo, prima di cadere a sua volta. Per Gabriele Gottardi non c’è stato niente di fare. Domani all’ospedale di Innsbruck dovrebbe essere effettuata l’autopsia, la salma dovrebbe tornare a Grumello martedì.