Docente morto in ospedale, indagata l’equipe

NICOSIA (ENNA) – La Procura di Enna ha iscritto nel registro degli indagati l’equipe di Chirurgia dell’ospedale Basilotta di Nicosia (En), che lo scorso 6 giugno ha operato all’addome un docente in pensione, morto tre settimane dopo nello stesso ospedale. L’inchiesta è scaturita dalla denuncia dei familiari dell’ottantenne. Dopo l’intervento, l’uomo, non sarebbe più uscito dal Basilotta dove è morto lo scorso 1 luglio in seguito a complicazioni post operatorie. La procura ha disposto l’autopsia che è stata eseguita, la scorsa settimana, alla presenza dei consulenti di parte nominati dai medici indagati.