Morto al largo di Lipari: ipotesi omicidio colposo

LIPARI – La Procura di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) ha aperto un’inchiesta per fare piena luce sulle cause che hanno portato alla morte del 34enne Mihai Botez, avvenuta nella notte tra sabato e domenica. Una persona sarebbe indagata per omicidio colposo: si sarebbe trovata con il cittadino romeno, da tempo residente a Lipari, sul gommone, partito da Lipari e diretto a Vulcano, finito contro gli scogli. Per l’impatto i due sarebbero finiti in mare. Il giovane sarebbe riuscito a risalire a bordo e, dopo aver cercato il suo compagno di viaggio senza trovarlo, avrebbe fatto ritorno a Lipari per allertare i soccorsi. Nel frattempo il corpo Mihai è stato intercettato da pescatori e recuperato dalla motovedetta della guardia costiera.