Aggredita e derubata dal giardiniere catanese

FORZA D’AGRÒ (MESSINA) – I carabinieri hanno arrestato un 60enne di Catania per rapina aggravata in abitazione e lesioni personali ai danni di un’anziana di Forza d’Agrò. Le indagini sono partite dalla denuncia dell’anziana avvenuta lo scorso aprile: la donna ha raccontato di essere stata aggredita e rapinata dal 60enne che si trovava a casa sua per attività di manodopera nel giardino. Dopo aver terminato alcuni lavori di giardinaggio, il malvivente l’ha colpita alla testa facendola cadere a terra priva di sensi e, dopo averle sfilato tre anelli d’oro dalle dita, l’ha derubata di alcuni oggetti di argenteria.

La successiva fase delle indagini, sviluppata attraverso l’analisi dei filmati delle videocamere di sorveglianza, posizionate nelle zone interessate dall’evento, e la successiva individuazione fotografica, ha permesso ai carabinieri di risalire all’uomo. Anche l’analisi dei tabulati telefonici dell’uomo, ha consentito di accertare che l’utenza telefonica mobile intestata all’indagato era stata agganciata alla cella di Forza d’Agrò, proprio nella zona dell’abitazione della vittima, nella stessa ora e nello stesso giorno in cui è stato commesso il reato.