Cucciolo chiuso in un sacco e abbandonato

FLORIDIA (SIRACUSA) – I carabinieri di Siracusa hanno salvato a Floridia un cucciolo di cane che è stato trovato chiuso in un sacchetto di plastica e abbandonato in aperta campagna. Quel fagotto, alla periferia del paese, non è passato inosservato a un cittadino che ha chiamato i carabinieri. Nel sacchetto c’era un cucciolo di cane, femmina, di circa due mesi, che presentava segni di deperimento dovuti a prolungata malnutrizione. Il cucciolo ha trovato accoglienza in casa di un cittadino che se ne prenderà cura. Sono in corso le indagini per risalire ai responsabili.