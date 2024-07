Rapina con ostacoli al supermercato: ma 3.000 € li portano via

CATANIA – I poliziotti catanesi hanno arrestato un 35enne per rapina aggravata dall’uso delle armi, lesioni personali e resistenza pubblico ufficiale. Nei giorni scorsi, due uomini armati di taglierino si sono introdotti all’interno di un supermercato di via Finocchiaro. Durante le fasi delle minacce alla cassiera per far aprire la cassa, approfittando di un momento di distrazione, alcuni dipendenti del supermercato hanno tentato di far desistere i due rapinatori spingendoli verso l’esterno. I rapinatori, anziché desistere, hanno colpito ripetutamente i due dipendenti con il taglierino ferendoli entrambi.

All’interno del supermercato era presente un ispettore della polizia municipale che è intervenuto immediatamente per mettere in salvo i dipendenti del supermercato tentando di bloccare i rapinatori. Durante le fasi convulse della rapina alcuni clienti hanno contattato il 112. Poco prima dell’arrivo della volante un rapinatore è riuscito a fuggire con il bottino di circa 3.000 euro, mentre l’altro è stato bloccato dall’ispettore della polizia municipale insieme ai dipendenti del supermercato.