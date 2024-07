Sorpreso con le mani nel sacco… dei rifiuti

ADRANO (CATANIA) – È stato sorpreso con le mani nel sacco. I poliziotti di Adrano hanno beccato un 41enne mentre stava cercando di sbarazzarsi di tre grossi sacchi di spazzatura, gettandoli in strada, nella zona a sud del centro abitato. Gli agenti in borghese guida di un’auto carica di sacchi trasparenti e colmi di rifiuti. Percorrendo la strada provinciale 122, in direzione della zona del cosiddetto “ex Macello”, l’uomo si è addentrato in alcune stradine secondarie sconnesse, per poi fermare il veicolo, aprire le portiere e scaricare i sacchi contenenti spazzatura di vario genere. A quel punto si sono presentati i poliziotti che lo hanno denunciato e hanno sequestrato l’auto.