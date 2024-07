Cibi scaduti nel bar catanese

PEDARA (CATANIA) – Multe per 5 mila euro a un bar-ristorante del centro di Pedara, a conclusione di una serie di controlli che hanno fatto emergere varie irregolarità. A cominciare dall’ampliamento abusivo dell’area di somministrazione al pubblico per circa 50 mq, con la predisposizione su un’area esterna privata adiacente al bar di un gazebo in legno con tredici tavolini e trenta sedie.

Quindi la mancanza di attestati di formazione alimentarista per tutti i dipendenti, il manuale Haccp inadeguato, il mancato aggiornamento delle schede di monitoraggio. Ma soprattutto sono stati trovati prodotti scaduti e posti sotto vuoto e congelati in una struttura non autorizzata e non conforme alla procedura di conservazione prevista dalla legge.