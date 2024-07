Microsoft manda in tilt il mondo, cancellati voli pure a Fontanarossa

CATANIA – In seguito al guasto informatico globale che ha colpito i sistemi di tante compagnie aeree diversi voli sono stati cancellati a Fontanarossa. La Sac ha fatto sapere che all’aeroporto di Catania “potrebbero anche verificarsi rallentamenti nelle operazioni di check-in e imbarco. Per ulteriori informazioni invitiamo i passeggeri a rivolgersi alla propria compagnia aerea e consigliamo di calcolare un tempo più lungo per l’accettazione”. I disservizi mondiali sono legati a un problema di Microsoft: la causa sarebbe un errore nell’aggiornamento del software di cybersicurezza Crowdstrike.